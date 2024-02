Basket Serie C e DR1 Novellara ci prova con la Bmr Il Jolly stronca la Nubilaria

(Di domenica 4 febbraio 2024) Posticipo domenicale inC, con il match delle 17,30 che vede di fronte sul parquet del PalaChiarelli di Guastalla la Pallacanestro(8) e la Bmr2000 Reggio Emilia (20). Due formazioni che sono reduci da vittorie convincenti, seppur con esigenze di classifica differenti: gli ospiti, dopo aver posto fine allapositiva della capolista Scandiano, sono a -2 dal terzo posto, che garantirebbe loro l’accesso alla poule promozione, e non possono permettersi di inciampare, pena l’addio anticipato alle residue speranze di rimonta., invece, vuole dare continuità alla bella vittoria ottenuta domenica scorsa davanti al pubblico amico contro il CVD Casalecchio e che le ha permesso di abbandonare l’ultimo posto della graduatoria. Il match d’andata vide la Bmr imporsi 73-65, ...

In archivio anche la 17a giornata di Serie A1 2023-2024. Tanti i risultati interessanti, ma importante anche notare il 2-4 a favore delle squadre in ... (oasport)

Reggio Emilia ferma Venezia e vince 77-60 . I padroni di casa salgono in cattedra e dettano i ritmi di gioco, con la squadra ospite in difficoltà. ... (sportface)

La Stosa Virtus affronta la Pallacanestro Sestri in una partita cruciale per la qualificazione al play gold. Nonostante l'ultima posizione in classifica, Sestri ha dimostrato solidità e determinazione ...Il Costone Siena affronta la Pallacanestro Prato 2000 con problemi di infermeria. Nonostante ciò, entrambe le squadre sono già sicure dell'accesso alla seconda fase. Il vice allenatore di Siena, Ricca ...Basket serie B Nazionale Alle 18, al PalaRuggi i biancorossi attendono San Severo. C’è la capolista Ruvo di Puglia per i gialloneri ...