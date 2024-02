Basket | Serie A2 | Forlì vince e conquista il girone rosso | Trapani conclude in vetta al verde

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nella serata del 4 febbraio va in scena la ventiduesima e ultima giornata diA2, con i match che chiudono la regular season.resta al comando del, mentrescavalca Bologna ela cima del gruppo. Latinasu Agrigento, in una partita terminata 80-71. Cividale nel frattempo crolla in casa contro Cento, con gli ospiti che hanno la meglio per 86-83. Vittoria più distesa per l’Agribertocchi, che piega Piacenza per 92-81 sul parquet casalingo. Romapoi in casa sulla Blu, in una partita terminata 67-61. Anche Riminiin casa contro Udine per solo qualche punto, in un match finito 78-73. Urania Milano eclissa Casale Monferrato, che cade per ...