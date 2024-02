Basket | Serie A | importanti vittorie per Milano e Tortona

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) In attesa del posticipo di domani tra Treviso e Virtus Bologna, si sono conclusi i match domenicali della diciannovesima giornata del massimo campionato italiano die nelle ultime due partite sono scese in campo Pistoia eda un lato e Brindisi edall’altro. Ecco come è andata. ESTRA PISTOIA – EA7 EMPORIO ARMANI72-78 Avvio molto contratto delle due squadre, che sbagliano molto in attacco e faticano a trovare punti. Sono tre triple, però, a spingere Pistoia avanti 9-4 nella prima metà di un quarto ben poco spettacolare né tecnico.prova a stare in scia con Lo e Shields, con la tripla di quest’ultimo che vale il -1. Ma Pistoia non sbaglia da oltre l’arco, che ha anche la chance di due giocate da quattro punti, e si va al primo stop sul 24-21 per i padroni di casa. ...