Basket | la Dinamo Sassari ritrova la vittoria in Serie A Scafati piega Pesaro in volata | Trento batte Varese in casa

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sono terminate da poco le tre partite pomeridiane per la diciannovesima giornata dellaA di2023-2024, in attesa delle due sfide serali ovvero Pistoia-Olimpia Milano e Brindisi-Tortona e del posticipo di domani tra Treviso e Virtus Bologna. Scopriamo quindi insieme come sono andate i match già completati di oggi. BANCO DI SARDEGNA-VANOLI CREMONA 86-80 Latorna allano al PalaSerradimigni la Vanoli Cremona per 86-80. Inizio di match favorevole agli ospiti (3-8), con i sardi che prendono subito le misure operando il sorpasso alla prima sirena (17-15). Nel secondo quarto il Banco di Sardegna preme sull’acceleratore con un break di 9-0 (26-17), aggiornando il massimo vantaggio a +13. La Vanoli non ci sta e prova a ricucire ...

La Dinamo Sassari non ri esce a far saltare il fattore campo in Francia e saluta la Basket ball Champions League . Il Banco di Sardegna, dopo la ... (oasport)

Soddisfatto coach Nenad Markovic per la prima vittoria in LBA sulla panchina di Sassari: "Complimenti a Cremona, sono rientrati due-tre volte ...