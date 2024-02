Basket in Divisione Regionale 2 il GMV vince con Chimenti Livorno e scala la classifica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Pisa, 4 febbraio 2024 – Importantissimo successo del GMV, nella seconda giornata di ritorno del campionato di2, girone C. I ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli hanno superato, dopo un supplementare, la vicecapolista Polisportiva Nicoladi, portandosi così a soli due punti dalla quarta posizione, ultima utile per l’accesso al girone promozione. LA CRONACA – Nonostante l’assenza di Davini, anima e protagonista della squadra, i biancoverdi scendono in campo determinati e, grazie anche a due triple di Farnesi e Mendoza, prendono, nei primi quattro minuti, un vantaggio di 10 punti sugli increduli avversari. Gli ospiti chiedono un minuto di sospensione e rientrano sul parquet più convinti, ma Ghezzano non cede e, con una buona difesa, termina il primo quarto su un lusinghiero ...