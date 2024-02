Basket in carrozzina La Santo Stefano prosegue il cammino nella Champions Cup

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) La squadra del Lahn-Dill (Germania) e laKos Group hanno staccato il pass per proseguireCup, la competizione diinper club più importante d’Europa. Sul parquet di Meda, in Lombardia, il quintetto portopotentino si è piazzato al secondo posto dietro lo squadrone tedesco ed a pari punti con la Briantea 84 Cantù e gli spagnoli di Gran Canaria, entrambi preceduti per differenza canestri. Nelle quattro gare del torneo continentale, la compagine portopotentina ha vinto due incontri (63-55 sulla Briantea, 80-59 sui francesi del Meaux) e ne ha persi due (53-72 dal Lahn-Dill, 62-65 da Gran Canaria). L’unico rammarico dei ragazzi del team marchigiano è legato alla sconfitta con gli spagnoli, una gara condotta fino ad un paio di minuti dal ...