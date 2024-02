Basket | Brescia sbanca Napoli ed è sempre più sola in testa in Serie A | Venezia cade a Reggio Emilia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Due gli anticipi serali del 19° turno dellaA 2023-2024, che delineano ulteriormente il quadro della classifica con una Reyerche, perdendo a, perde di vistapiù capoclassifica in una stagione finora magnifica. GEVI-GERMANI83-104 Nonostante l’assenza di Amedeo Della Valle, colpito da sintomi influenzali, la Germani semplicemente vola a. E lo fa attraverso una partita davvero di alto livello, che parte subito con un grande primo quarto da 12-30 propiziato da una versione spettacolare di Massinburg. La GeVi, peraltro, non si può certamente definire al meglio: l’attacco latita e dall’altra parte è fin troppo facile banchettare per Bilan. Risultato: 28-54 ...