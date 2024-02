Barzagli | «Szczesny o Sommer? Ne dico uno per un motivo»

(Di domenica 4 febbraio 2024) Andreanel prepartita di Inter-Juventus su DAZN si è soffermato a parlare della difesa, in particolare dei due portieri. RETROGUARDIA – Andreaprima di Inter-Juventus ha parlato così del big match in programma questa sera: «Preferiscoma l’impatto diè stato incredibile, un portiere che fa cose semplici ma bene. Il portiere della Juventus ha tanta esperienza che porta anche nello spogliatoio, quest’anno ha fatto grandi parate. Avere un portiere forte dietro che ha personalità incide molto per i difensori, ti dà quella sicurezza e affidabilità che fa la differenza per la difesa. Atmosfera incredibile a San Siro, fischi o applausi, queste cose ti caricano tantissimo. Questo fa notare l’importanza di questa partita». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

Il tecnico bianconero dovrebbe confermare il 3-5-2 nel match che potrebbe valere una stagione: ecco gli undici protagonisti attesi in campo ...Il tecnico bianconero dovrebbe confermare il 3-5-2 nel match che potrebbe valere una stagione: ecco gli undici protagonisti attesi in campo ...Barzagli: "Se la Juve perde dà una spinta notevole all'Inter. Pareggio Meglio per i bianconeri" L'intera città di Milano è in fermento per la maxi sfida scudetto di domenica sera, Inter-Juventus. Una ...