Barry Seal | come finisce il film?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 4 febbraio 2024) Ilsi conclude con la promozione di Schafer per la sua idea, che però viene presto scoperta dall’opinione pubblica e i giornalisti chiedono al Presidente Reagan e al Vicepresidente Bush di parlare dello scandalo. Lucy e i suoi figli tornano a Baton Rouge, dove la si vede lavorare con soddisfazione in un fast food; al polso, ha uno dei suoi gioielli. Questo dopo cheviene condannato solo a 1.000 ore di servizi sociali. Spostandosi da un motel all’altro per registrare le sue esperienze,teme un’esplosione ogni volta che mette in moto la sua auto. Poiché il servizio civile viene svolto ogni sera nello stesso edificio dell’Esercito della Salvezza,non riesce a nascondersi dal cartello e viene ucciso da alcuni sicari. La CIA distrugge tutte le prove che li ...