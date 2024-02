Baronissi | tragedia durante la sfilata di Carnevale | muore giovane volontario

(Di domenica 4 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata sospesa ladei carri allegoriciildiper unache ha colpito un rappresentante dell’associazione di volontariato Santa Maria delle grazie di Pellezzano. Dino Albano stava seguendo ladei carri allegorici, prestando assistenza come, quando è stato colto da un malore e si è improvvisamente accasciato al suolo. Immediatamente intervenuti i sanitari ne hanno constatato il decesso per cause naturali. La notizia è stata accolta nella valle dell’Arno con grande tristezza e dolore in città e nei tantissimi cittadini presenti. “Il cordoglio e la vicinanza affettuosa mia personale e della città dialla famiglia Albano e alla associazione S.Maria delle ...

