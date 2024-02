Baroni in conferenza | “Peccato per il risultato | siamo stati in partita”

Peccato, potevamo fare meglio in due episodi. Sapete che per noi è un campionato difficile, ma ci siamo. Arbitro Non voglio parlare di questo, voglio ...Contro il Verona, che ha venduto pure i magazzinieri, WALTERONE CATENACCIONE, forse intimorito dalla conferenza stampa di Adl, torna al 4-3-3, anche se nell' applicazione i suoi paiono ...Il Verona di Baroni conferma il 4-2-3-1 che in fase di non possesso diventa 4-4-2 con Noslin e Suslov in avanti a pressare i portatori palla degli azzurri e Lazovic con Folorunsho che si abbassano in ...