Barcelona Ballet Project | formazione e impegno | un progetto contro la violenza sulle donne

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 4 febbraio 2024) di Massimiliano Craus Il 2024 sta portando in dote undi ampio respiro proveniente dal di là del Mediterraneo, ovvero dal Barcelona Ballet– International Dance Center Catalunya, un centro polivalente all’avanguardia made in Italy. Eh sì, perché questa bellissima idea diventata realtà è diretta da Gino Labate, già primo ballerino del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, e dalla moglie Emanuela Campiciano, laureata all’Accademia Nazionale di Danza e già prima ballerina della Labat Contemporary Dance Company. Unformativo con un occhiolino lanciato al palcoscenico ed infatti, prossimamente, avremo l’opportunità di assistere in Italia ad una tournée che vedrà l’intera penisola attraversata da Trieste a Lecce con tappe ad oltranza. “Ma, al di là del palcoscenico, mi piace sottolineare che il BBP è nato nel 2016 ...