Barcellona-Guardiola | dall’Inghilterra ultim’ora da non credere

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 4 febbraio 2024) Un’importante rivelazioneriguarda il tecnico del Manchester City, Pep, e la sua ex squadra, il. Il momento in casa, sicuramente, non è tra i più agevoli. La situazione, dopo l’annuncio di Xavi che andrà via al termine della stagione in corso, non è migliorata e dal campo continuano ad arrivare segnali negativi. Tant’è che, nel caso in cui la situazione non dovesse migliorare, non è escluso che la società catalana possa valutare provvedimenti anche immediati, senza magari aspettare il finale di campionato. Il tecnico spagnolo sarà osservato speciale, in modo particolare, nel doppio confronto agli ottavi di finale della UEFA Champions League contro il Napoli di Walter Mazzarri. Se dovesse essere la squadra campione d’Italia in carica a spuntarla, ecco che il ribaltone ...