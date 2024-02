Bando alla tristezza | a Viareggio è Carnevale da record | mezzo milione di incasso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024), 4 febbraio 2024 – “È arrivato col sole e con l’amor (“Solo amore“) dal mare“ . È arrivato dal cielo, spinto dal Maestrale che gonfiava le vele dei paracadutisti, insieme a quella bandiera sotto cui si incontra, e si riconosce,. La Burlamacca. É arrivato in anticipo, col rione Vecchia. Ed è arrivato correndo giù dal cavalcavia, come un pazzo, per non perdersi il momento più atteso: "In sessantatré anni di vita l’alzabandiera l’ho perso solo una volta, quando arrivò la cartolina e mi toccò partire militare" racconta un Bertacca ("ma il nome non lo scriva, basta il cognome per capire che sono viareggino dai 400 di Tobino"). È arrivato con un’altra bandiera, in cui tutti dovremmo riconoscerci: quella arcobaleno. "Per farsi messaggero di pace" dice Burlamacco, che insieme a Ondina ha sventolato quella speranza ...