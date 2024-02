Bandiere arancioni del Touring Club | la Toscana prima in Italia Ecco la mappa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Firenze, 4 febbraio 2024 – Insono 43 le località certificate Bandiera arancione per il triennio 2024-2026: Bagnone (Massa-Carrara) e Sinalunga (Siena) sono i due nuovi ingressi. Ilno - alla presenza del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e di oltre 200 sindaci da tutta- ha assegnato oggi, durante la giornata inaugurale della Borsa Internazionale del Turismo (Bit), si spiega in una nota, le 281del triennio 2024-2026, confermandone 277 sottoposte alla verifica triennale e premiando quattro nuove località, tra cui Bagnone e Sinalunga. Con 43laè la regione più 'arancione’ d': due in provincia di Pistoia - ...