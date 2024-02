Bandiera arancione ad Apecchio | cosa vedere nel borgo eccellenza turistica e non solo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 febbraio 2024) Pesaro, 4 febbraio 2024 – C’è anchetra le quattro new entry decorate con la, assegnate oggi dal Touring Club Italiano, alla presenza del Ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, e di oltre 200 sindaci da tutta Italia. Delle 281 bandiere arancioni certificate per il triennio 2024-2026, 277 sono state confermate, mentre quattro nuove località del centro-sud Italia hanno ricevuto il premio, che avrà una validità di tre anni:(Pesaro-Urbino) appunto, poi Bagnone (Massa-Carrara), Roseto Valfortore (Foggia) e Sinalunga (Siena). Le Marche in particolare, sono tra le regioni più ‘arancioni’ insieme con Toscana e Piemonte: sono infatti 28 i comuni marchigiani certificati, sono poi 43 quelli toscani e 39 quelli piemontesi. Masignifica vincere la ...