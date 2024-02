Ayle lascia lo studio di Amici 23 durante la puntata | Maria De Filippi | “Si è arrabbiato”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Nel corso delladi23 oggi, 4 febbraio,hato lodeha chiesto spiegazioni agli addetti ai lavori dietro le quinte: "È in sala relax, si è arrabbiato per l'esibizione", il commento.

Amici, ecco cosa è emerso nel corso del pomeridiano andato in onda domenica 4 febbraio. Simone lascia la scuola ...Nella puntata di domenica 4 febbraio Ayle si ritroverà a ripetere la sua esibizione in studio per ben tre volte ...