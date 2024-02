Autostrada | la morsa dei trattori A passo d’uomo intorno all’outlet

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Sfilano. Non in passerella ma sul nastro d’asfalto che costeggia la cittadella dello shopping, nella zona industriale di Foiano. Um lembo di Valdichiana stretta da giorni nelladei bisonti che "indossano" bandiere tricolore e cartelli con gli slogan della protesta. L’esercito degli agricoltori che pure ieri, esattamente come il giorno prima, "chiudono" per qualche ora l’entrata e l’uscita del casello dell’. Impossibile scegliere l’uscita che ogni fine settimana migliaia di visitatori puntano nel navigatore per raggiungere l’outrele e fare acquisti. A maggior ragione in tempi di saldi, coi parcheggi pieni e la gente che rimbalza da un negozio all’altro con le buste dell’ultimo affare. Dopo il blocco del casello, gli agricoltori si concendono la pausa pranzo, senza tuttavia mollare il presidio. Enzo Sacconi è ancora qui, insieme ai ...