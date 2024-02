Autonomia differenziata | De Luca | “Faremo le barricate | il 17 manifestazione a Napoli”

(Di domenica 4 febbraio 2024) Duro affondo di Decontro l': "Faremo le, non ci faremo prendere in giro da questi squinternati"

“Il governo sta affossando l’Italia. Noi siamo pronti a fare le barricate e non ci faremo prendere in giro da questi squinternati”. Comizio show del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ..."E non abbiamo sentito nemmeno la sua voce contro questa pessima autonomia differenziata - ha proseguito la segretaria del Pd - che rischia di vedere aumentare ancora di più le disuguaglianze che ...Lanciando la campagna elettorale di Luciano D'Amico, candidato civico di centrosinistra in Abruzzo, la leader del PD Elly Schlein critica l'attività del governo Meloni su temi sensibili come autonomia ...