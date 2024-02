Auto si ribalta | ragazza di 20 anni muore sul colpo

(Di domenica 4 febbraio 2024) Unadi 20è morta dopo che l'sui cui viaggiava si èta. All'interno della vettura c'erano altri due giovani, uno dei quali alla guida, ma entrambi non hanno riportato gravi conseguenze. È successo sulla strada statale 96 vicino Altamura, in provincia di Bari.Secondo...

Due ventenni sono morti la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto alle porte di Lecco , a un’uscita sulla statale 36, sul lungolago in ... (ilfattoquotidiano)

Tragedia alle porte di Lecco , a un’uscita della Superstrada 36, sul lungolago in località Caviate. Due ventenni sono morti la notte scorsa in un ... (tpi)

Tragedia nella notte tra venerdì e sabato 3 febbraio alle porte di Lecco . Un 21enne e un 22enne sono morti in un incidente strada le, intorno alle ... (open.online)

Una ragazza di 21 anni è Morta questa mattina intorno alle cinque, in un incidente strada le avvenuto alle porte di Altamura, nel Barese, sulla strada ... (quotidianodipuglia)

Grave incidente stradale sulla provinciale Carmiano – Copertino. Tre i feriti nel violento impatto tra un’auto e una moto avvenuto intorno alle 18. Ad avere la peggio nello scontro ...NAPOLI (ITALPRESS) – Vittoria in rimonta per il Napoli di Walter Mazzarri, che soffrendo batte per 2-1 il Verona. Al momentaneo vantaggio scaligero siglato da Coppola hanno poi risposto l’ex della ...La vittima era a bordo di un'auto con altri due coetanei quando il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato: la 21enne è morta sul colpo. Le altre due persone coinvolte nell'incidente, tra cui il ...