Autem | la stagione detta i tempi di Luca Natalini

(Di domenica 4 febbraio 2024) «Quando sono cliente e vado al ristorante mi chiedo sempre se ci tornerei. Ecco, io lavoro perché qui adla gente non veda l’ora di tornare. È lì che mi sento bravo». Nell’epoca dei gastroritmi e delle gastrosofie, non sarà che la formuletta elementare disia l’unica che conta davvero? Buono, bello, torno. Me lo chiedevo l’altro giorno, mangiando alla sua tavola milanese, nel locale in Porta Romana a Milano, in via Serviliano Lattuada al numero 2, che ha aperto dopo mille vicissitudini, dopo aver lavorato al Pont de Ferr con la grande Maida Mercuri, dopo una pandemia che lo ha spinto a rivedere i progetti, dopo un matrimonio, dopo un viaggio di nozze trascorso a provare tristellati in Francia. Dopo tutto questo ecco, parola latina che avversa e congiunge, un “d’altra parte”, un “inoltre”, un ...