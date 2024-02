Australian Open | Darren Cahiil rivela quando la Finale è cambiata tra Sinner e Medvedev

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024)Cahill è stato ed è senza dubbio tra gli artefici del successo di Jannik. Il tennista altoatesino, vincitore degli, ha dato seguito alla crescita esponenziale delle ultime fasi del 2023 e iniziato il nuovo anno come meglio non avrebbe potuto. Una vittoria Slam, alla 17ma partecipazione e alla primaraggiunta, non è cosa da tutti anzi…Il riferimento a Roger Federer affascina, ma va preso per quello che è. Un percorso fantastico in cui il ruolo di Cahill, al pari di quello di Simone Vagnozzi, è stato quello di lavorare con il ragazzo soprattutto in allenamento per metterlo nelle migliori condizioni di competere in partita. Solo tre set persi nelle due settimane a Melbourne la dicono lunga sulla prova di Jannik, capace di battere in serie il n.5, il n.1 (imbattuto a ...