Attacco al consolato americano | il terrorista autodidatta | tradito dalla rivendicazione

(Di domenica 4 febbraio 2024) Firenze, 4 febbraio 2024 – La portata dell’allarme si è ridimensionata. Ma che l’attentatore delUsa sia una sorta di giovanesenza, a prima vista almeno, connessioni con i gruppi di Hamas, fa tenere ugualmente alta la guardia, anche dopo un risultato che una sinergia di investigatori - dai carabinieri, con i Ros, alla polizia, con digos e postale - ha raggiunto in tempi record. Da ieri, il presunto responsabile del lancio di due molotov contro la parte posteriore dell’edificio di lungarno Vespucci che ospita la sede diplomatica a stelle e strisce, è a Sollicciano. E’ accusato di terrorismo, le molotov che avrebbe anch’esse prodotto in proprio vengono equiparate ad armi da guerra. Gli vengono contestate pure delle aggravanti, come l’aver agito di notte o l’aver esposto a pericolo la pubblica incolumità: in una zona densamente ...

The whole world is Hamas . È il canale Telegram a cui rimanda un link dove appare il video della – presunta – rivendicazione , in lingua araba, ... (tg24.sky)

Un giovane italiano di origini giordane, di 22 anni, è stato arrestato con l'accusa di aver lanciato molotov contro il Consolato americano di Firenze nella notte del 1 febbraio. L'ipotesi di reato è t ...Due molotov lanciate contro il consolato Usa la notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio. Poi il video di rivendicazione The whole world is Hamas sui social con il monito al governo Italiano di non fo ...Un giovane italiano di 21 anni, di origini giordane, è stato arrestato in seguito all'attacco con bottiglie molotov contro il consolato degli Stati Uniti a Firenze. L'incidente è avvenuto nella notte ...