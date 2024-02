ATP Marsiglia | cambia l’avversario di Lorenzo Musetti al primo turno | insidia tedesca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024)è uno dei nomi di spicco ai nastri di partenza dell’ATP 250 di2024, in Francia. Il giocatore toscano è accreditato infatti della sesta testa di serie del tabellone principale, in qualità di numero 26 del ranking mondiale, anche se è reduce da un avvio di stagione sicuramente non esaltante tra Hong Kong, Adelaide e Melbourne. Il sorteggio del main draw andato in scena ieri aveva proposto al nostro portacolori il temibile ungherese Fabian Marozsan, che ha però dato forfait nelle ore successive in seguito ad una disastrosa due-giorni di Coppa Davis che lo ha visto perdere davanti al proprio pubblico in singolare contro il tedesco Koepfer e anche in doppio. Al suo posto subentra dunque l’alternate Maximilian Marterer, tedesco che occupa la 92ma posizione del ranking ATP. Il 28enne teutonico è stato convocato per ...