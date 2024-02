Atp Marsiglia 2024 | tabellone | calendario | date | orari | tv

La stagione, che si era chiusa con la conquista dell'Italia della Coppa Davis e con Jannik finalista alle Nitto Atp Finals, non poteva cominciare nel modo migliore per i nostri colori. Anche il primo ...Lorenzo Musetti tornerà in campo al torneo ATP 250 di Marsiglia. Dopo l'eliminazione subita al secondo turno agli Australian Open, il tennista italiano si rimetterà in gioco sul cemento indoor della l ...Nessun italiano presente a Dallas mentre a Cordoba Cecchinato e Darderi sono all'ultimo turno delle qualificazioni ...