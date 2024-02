ATP Cordoba | Luciano Darderi approda al tabellone principale Eliminato Cecchinato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Una vittoria e una sconfitta. E’ questo il bilancio in casa Italia nell’ultimo turno di qualificazioni dell’ATP250 di. Sulla terra rossa argentinae Marcosono scesi in campo per conquistare l’approdo al. E’ stato l’italo-argentino (n.135 del ranking) a imporsi nella sfida contro il padrone di casa Andrea Collarini (n.289 ATP). 6-3 7-6 (3) lo score in favore diche, dopo aver ben gestito la prima frazione, ha tentato la fuga anche nella seconda, salvo farsi riprendere dal proprio avversario nel momento di chiudere. Nel tie-break il nostro portacolori l’ha spuntata 7-3. Niente da fare invece per il siciliano (n.200 del mondo).è stato sconfitto dall’altro argentino Roman Andreas ...