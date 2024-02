ATP Cordoba 2024 | una truppa argentina si gioca il primo titolo della stagione sulla terra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024) Siamo a febbraio, gli Australian Open è alle spalle e come di consueto è temporonda sudamericanabattuta. Si parte da, in, per una serie di tornei che vedrà anche Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago: il rosso ci accoglie dal Sudamerica per ritrovarlo poi in Europa ad aprile. In quel dici saranno diversi argentini in tabellone arsi il, a partire dalle prime tre teste di serie: Francisco Cerundolo, Sebastian Baez e Tomas Martin Etcheverry. Cerundolo non ha iniziato bene la, apparendo piuttosto fuori forma in Australia. Diverso il discorso per Baez ed Etcheverry: entrambi si sono spinti fino al terzo turno, salvo venire respinti da Sinner e Djokovic. Non si può ...