Atletica | Simone Bertelli spaventa un record di Giuseppe Gibilisco Matteo Togni scatenato | c’è futuro tra gli ostacoli

(Di domenica 4 febbraio 2024) Arrivano un paio di risultati decisamente interessanti dai Campionati Italiani juniores e promesse dileggera, andati in scena nel fine settimana al PalaCasali di Ancona.ha valicato 5.55 metri nel salto con l’asta e ha poi fallito i tre tentativi a 5.63, misura che gli sarebbe valsa il nuovoitaliano under 23, strappandolo all’icona. Il Campione d’Europa Under 20, al primo anno tra le promesse, ha migliorato il proprio personale di quattro centimetri e ha ribadito di avere eccellenti margini di miglioramento. Mattoha invece corso i 60(con le barriere da un metro) in un rilevante 7.65 e si è fermato ad appena due centesimi dalitaliano juniores siglato da ...

Nella giornata finale dei Tricolori di Ancona l’astista si migliora e dà l’assalto al primato U23 di Gibilisco. L’ostacolista con 7.65 a due centesimi dal record U20 di Simonelli. Ok Besana e Polzonet ...Tra gli under 14 titoli per Fabio Melis (Atl. In precedenza Simone Murgia (Olympia Villacidro) si era aggiudicato la gara dei 60 ostacoli allievi in 9.93 mentre tra le allieve Ludovica Cara (Lib.Un plauso pù che meritato al tenace Simone Fregosi reduce da una moltitudine di competizioni ...padre di Leonardo che seguendo la passione del figlio come Fregosi si è avvicinato all’atletica leggera ...