Atletica leggera I toscani assoluti di cross oggi sotto le Mura

(Di domenica 4 febbraio 2024) Lucca si prepara alla prima grande manifestazione del 2024 con una delle gare più particolari e rappresentative della stagione invernale dell’toscana., infatti, gli spalti delleurbane ospiteranno i campionatistaffette disettore "Assoluto" e "Promozionale" e le gare individuali di"Master", in un appuntamento che racchiude, da oltre un ventennio, la tradizione e l’efficienza della macchina organizzativa della Virtus Lucca, sempre attenta a valorizzare la città attraverso l’impegno nello sport. Circa un migliaio di atleti di oltre quaranta differenti società gareggeranno nel suggestivo contesto cittadino, con lea fare da classico e suggestivo sfondo alla competizione che prenderà il via alle 9.30 ...

Brillantissima prestazione per la 19enne forlivese Carlotta Fedriga , in forza all’Edera e allenata dalla mamma Giuliana Spada, olimpica ed ex ... (sport.quotidiano)

Atletica leggera, brilla la Pagliarini ai Campionati Italiani giovanili. Ad Ancona arriva anche Tamberi - picenotime.it - IT ...SAVONA. 3 FEBBR. Quasi trecento partecipanti per la seconda edizione del Trofeo Val Lerrone che si è svolto nel parco Villafranca ed era valido per il Campionato Regionale Individuale e società di Cro ...