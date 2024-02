ATLETICA - JUNIORES» Argento tricolore per la Massaglia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Grande alloro conquistato dalla Virtus Lucca ai campionati italiani dileggera indoor che sono in svolgimento nelle Marche, ad Ancona. E’ arrivata, infatti, una medaglia d’. L’ha conquistata Aurora(foto), allenata e seguita da Luca Rapé, nel salto in lungo, nella categoria "". La giovane atleta della Virtus Lucca ha saltato 5,67 metri, piazzandosi a soli due centimetri dalla padovana Laura Franceschi che si è aggiudicata, dunque, per poco, l’orosempre di categoria. Una gran bella soddisfazione per il team lucchese e, in particolare, per la ragazza e per il suo staff, per questa bellissima impresa.