Atletica | Giacomo Esposito e Alessia Tuccitto vincono i Campionati Italiani di Maratona

(Di domenica 4 febbraio 2024) Lungo il litorale laziale sono andati in scena idi. Il percorso prevedeva la partenza dal porto di San Felice Circeo, per poi costeggiare le dune, Torre Paola e le lingue di entroterra fino ad arrivare alla piazza di Sabaudia.ha vinto con il tempo di 2h22:24, tagliando il traguardo con ampio margine nei confronti di Hajjai El Jebli (2h27:29) e Michele Belluschi (2h27:51). Il miglior crono è stato siglato dal rwandese Jean Baptiste Simukeka (2h22:06), chiaramente non considerabile per l’assegnazione del tricolore. Tra le donne, invece, si è impostain 2h45:53, capace di regolare con ampio margine Federica Moroni (2h49:50) e Giulia Sommi (2h50:58). Alla ribattezzataMaga Circe ...

