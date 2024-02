Atletica | doppietta azzurra nel peso a Rochlitz | Weir primo con 21 38 | Fabbri secondo con 21 06

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 febbraio 2024) Altro uno-due in Germania. Come fatto a Nordhausen, i pesisti azzurri Zanee Leonardomonopolizzano i primi due gradini del podio anche a. Il lancio vincente per(Fiamme Gialle) è alturno con 21,38, dopo un 20,87 di apertura. Seguono due nulli, un 21,25 e un altro nullo finale. Basta per assicurarsi la vittoria, con altri segnali incoraggianti dopo il 21.84 della scorsa settimana che lo ha proiettato in vetta alle liste mondiali dell’anno. Per(Aeronautica) il lancio da 21.06 che vale ilposto arriva al quarto turno: nella sua serie anche un 20,85 e un 20,45. Terza piazza per il sudafricano Kyle Blignaut con 20,52. Ad un mese ai Mondiali indoor di Glasgow (1-3 marzo),con 21,67 è il terzo nelle ...