Atletica | Antonella Palmisano vince il test a Guadix | “Volevo più progressione” Successo di Fortunato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 febbraio 2024)ha fatto il proprio esordio stagionale in un gara individuale, dopo aver disputato la staffetta mista a Modugno insieme a Massimo Stano. La Campionessa Olimpica della 20 km di marcia si è cimentata in unsulla mezza distanza a(Spagna), dove ha dettato legge fin dalle prime battute e ha vinto con il tempo di 44:02. La fuoriclasse pugliese, bronzo agli ultimi Mondiali, ha staccato le padrone di casa Laura Garcia Caro (45:19) e Antia Chamosa (46:12). L’azzurra ha tenuto la media di 4:22 al chilometro, passando ai cinquemila in 21:50 e tenendo un buon ritmo. Nei pressi dell’ottavo chilometro si è manifestato un piccolo problema alla gamba sinistra, ma la criticità si è risolta in breve tempo. La nostra portacolori si è dichiarata non soddisfatta della seconda parte di gara: ...