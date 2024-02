Atalanta | vittoria da Champions League Lazio annichilita

(Di domenica 4 febbraio 2024) L’annienta laal Gewiss Stadium vincendo con il risultato di 3-1. La squadra bergamasca dà spettacolo, soprattutto Charles De Ketelaere. FESTA – L’vince per 3-1 contro lae si gode il clima assoluto di festa del Gewiss Stadium. Incredibile prestazione dei bergamaschi, che non lasciano respirare mai i biancocelesti chiudendo già la pratica nel primo tempo. Mario Pasalic è tornato a segnare al minuto 16 su assist di Giorgio Scalvini. Sul finale dei 45 minuti Guida ha concesso poi il calcio di rigore all’per un fallo di mano di Adam Marusic. Charles De Ketelaere ha dato inizio al suo show, segnando dal dischetto e replicandosi nel secondo tempo con la rete al minuto 76. Azione in solitaria partita dalla destra, proseguita con un dribbling a rientrare su Luca ...

