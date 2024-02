Atalanta | quando De Ketelaere aveva segnato l'ultima doppietta | quella volta chiuse a 14 reti in campionato

Trionfo dell'Atalanta che ha battuto in casa 3-1 la Lazio in uno scontro diretto per la lotta al piazzamento Champions in Serie A. Al Gewiss Stadium, i nerazzurri di Gasperini trascinati da De Ketelae ...La Lazio è stata sconfitta per 3-1 a Bergamo dall'Atalanta in una partita della 23esima giornata di Serie A. Per i bergamaschi gol del vantaggio di Pasalic, poi doppietta di ...L’Atalanta batte la Lazio per 3-1 nel match in calendario oggi 4 febbraio per la 23esima giornata della Serie A 2023-2024. I bergamaschi salgono a 39 punti e mantengono il quarto posto solitario mentr ...