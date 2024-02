Atalanta-Lazio le pagelle e il tabellino della partita

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di domenica 4 febbraio 2024) . Per questa sfida, Gasp sceglie Pasalic a supporto di Miranchuk e De Ketelaere, schierato dunque falso pivot, con Scamacca inizialmente in panchina. Sulle fasce Holm e Ruggeri. Nella, Sarri promuove Castellanos e non Immobile, Isaksen e Felipe Anderson ai lati.lee il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.