Atalanta Lazio | dove vederla | orario e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 febbraio 2024) Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra: le ultimissime diconvedere il match Al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida di Serie A tra. Sette gol fatti e zero subiti nelle ultime due uscite per la formazione di Gasperini. Basta questo per far capire il momento della Dea in vista della sfida contro i biancocelesti. La formazione allenata da Sarri arriva da uno 0-0 contro il Napoli e dalla sconfitta per 3-0 in Supercoppa contro l’Inter. Andiamo a scoprire le ultimissime dicon l’del match e. Le...