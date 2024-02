Atalanta-Lazio 3-1 | un De Ketelaere da cinque stelle | manda ko i biancocelesti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Bergamo 4 febbraio 2024 - Non c'è mai stata sotria, l'era troppa da gestire questa sera per la. I nerazzurri superano i capitolini per 3-1 nel match del Gewiss Stadium, grazie a una prestazione eccezionale da parte del gruppo, impreziosita da un super De Keteleaere autore di una doppietta, la sua prima in Serie A. Le due reti del belga seguono il vantaggio firmato da Pasalic, mentre latrova la rete solo nei minuti finali, con il rigore di Ciro Immobile. L'ritrova così il quarto posto solitario a quota 39 e spinge ia -5 nella rincorsa alla Champions League. Primo tempo Per la sfida con la, Gasperini punta su tecnica e rapidità per il proprio attacco e rinuncia a Scamacca nel tridente, per schierare l'assetto leggero con De ...