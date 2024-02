Atalanta-Lazio 3-1 | nerazzurri soli al quarto posto

(Di domenica 4 febbraio 2024) (Adnkronos) – L'batte laper 3-1 nel match in calendario oggi 4 febbraio per la 23esima giornata della Serie A 2023-2024. I bergamaschi salgono a 39 punti e mantengono iltario mentre i biancocelesti rimangono a quota 34 e perdono terreno rispetto alla zona Champions League della classifica. L'apre le

Bergamo. Non c’era modo migliore per difendere il quarto posto che battere la Lazio con l’ennesima prova di autorevolezza di un 2024 che non solo è ... (bergamonews)

Pubblicato il 4 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – L'Atalanta batte la Lazio per 3-1 nel match in calendario oggi 4 febbraio per la 23esima giornata ... (dayitalianews)

Bergamo 4 febbraio 2024 - Non c'è mai stata sotria, l'Atalanta era troppa da gestire questa sera per la Lazio. I nerazzurri superano i capitolini ... (sport.quotidiano)

La Lazio è stata sconfitta per 3-1 a Bergamo dall'Atalanta in una partita della 23esima giornata di Serie A. Per i bergamaschi gol del vantaggio di Pasalic, poi doppietta di ...Cilindrata ad alta frequenza e la Lazio si inceppa, anzi, si sgretola lentamente sotto i colpi dell’Atalanta e di un De Ketelaere in formato Kakà. La corsa Champions torna ad ...Atalanta - Lazio 3-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della ventitreesima giornata di Serie A 2023/24.