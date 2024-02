Atalanta Lazio 2-0 LIVE | INIZIA IL SECONDO TEMPO a Bergamo

(Di domenica 4 febbraio 2024) A, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI45? CAMBIO PER LA: Dentro Pellegrini e Casale, fuori Fuentes e LazzariILFINE PRIMO45? OCCASIONE! Cross in mezzo, colpo di testa di Holm e palla che colpisce la traversa. 44? AMMONIZIONE FELIPE ANDERSON. Fallo ai danni di Miranchuk e cartellino giallo 42? DE KETELAERE. Battuta di Charles De Ketelaere e ...

L’Atalanta trova anche il raddoppio contro la Lazio. Al 43’ Marusic tocca con la mano in area e per l’arbitro è calcio di rigore dopo la review al Var. Dal dischetto va De Ketelaere che spiazza ...Punti pesanti in palio oggi al Gewiss Stadium, dove l'Atalanta non perde però da cinque partite. Non vuole essere da meno la Lazio, imbattuta in campionato da altrettante gare e fin qui quasi perfetta ...Il tiro però è impreciso e finisce di poco sopra la porta. Riparte l'Atalanta da Carnesecchi. 25' Punizione interessante in favore della Lazio, guadagnata da Guendouzi atterrato da De Roon. 23' Corner ...