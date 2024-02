Atalanta Lazio 0-0 LIVE | è cominciato il match

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 4 febbraio 2024) A Bergamo, ilvalido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAl Gewiss Stadium,si affrontano nelvalido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESI3? Palla di De Roon per Pasalic che tenta il tiro: conclusione deviata da un difensore e calcio d’angolo per la Dea. 2? Cross in mezzo per la testa di Scalvini, ma la palla finisce in fallo laterale. 1? Felipe Anderson va in contropiede e si ritrova a tu per tu con Carnesecchi, ma il portiere esce bene e blocca il pallone. E’ COMINCIATA