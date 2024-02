Atalanta | Gasperini | 'De Ketelaere è un punto di riferimento | queste qualità le ha sempre avute'

Atalanta e Lazio si affrontano al Gewiss Stadium di Bergamo in un match valido per la 23ª giornata di Serie A: calcio d'inizio alle... (calciomercato)

Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore dell’ Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la gara contro la Lazio Ecco le dichiarazioni in ... (calcionews24)

Pagelle Atalanta-Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la ventitreesima giornata della Serie A 2023/24 I top e flop e i voti ai protagonisti di Atalanta-Lazio, match valido per la ventidu ...Atalanta-Lazio, cronaca e tabellino del match. – L’ultima partita prima del big match delle ore 20:45 è stata quella tra Atalanta e Lazio, alla ricerca di punti per l’Europa. A trionfare è l’Atalanta, ...“Ci mette tanto del suo, è lui che va in campo e fa queste prestazioni. Ha trovato un ambiente nel quale sta bene, in questi mesi ha preso fiducia in maniera esponenziale. Basta vedere il rigore, a ...