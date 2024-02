Atalanta | contro la Lazio pronto il tridente con Pasalic | Miranchuk e De Ketelaere

(Di domenica 4 febbraio 2024) Bergamo – Alle 18 al Gewiss Stadium, come sempre quasi esaurito con oltre 14 mila tifosi bergamaschi (settore ospiti vuoto per ragioni di ordine pubblico, con trasferta vietata ai tifosi capitolini), l’cerca tre puntilaper andare in fuga da quarta solitaria dopo essere stata agganciata ieri a quota 36 dal Bologna. Dea che ha un solo dubbio di modulo: il 3-4-1-2 con il trequartista dietro le due punte o un 3-4-3 con unsenza un vero centravanti. Il tecnico Gian Piero Gasperini, ancora privo della fantasia del regista Koopmeiners, bloccato da una ferita al malleolo, e del cannoniere Lookman, impegnato nella Coppa d’Africa, ha due opzioni: schierare Mariodietro ad un tandem offensivo oppure varare un vero e proprioavanzando il ...

