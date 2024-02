Assegno unico | nuova domanda obbligatoria per pagamenti da marzo per chi è passato dal Reddito di Cittadinanza all' Adi

Assegno unico . Febbraio sarà l'ultimo mese di pagamento "automatico" per chi lo riceveva come integrazione al vecchio Reddito di Cittadinanza . Da ... (ilmessaggero)

Assegno Unico - da Marzo bisogna per forza fare domanda : la novità INPS

Per quello che riguarda l’Assegno Unico, dal mese di Marzo, per riceverlo, si deve per forza fare domanda all’INPS: quali sono le novità. Si torna a ... (cityrumors)