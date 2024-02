Aspettando Napoli-Hellas Verona

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 4 febbraio 2024). “Quante storie ho inventato io. Pur di fare sempre a modo mio”, canta Eros Ramazzotti in ‘Una storia importante’. Un brano datato 1985. E forse solo uno come Diego poteva inventarsi un capolavoro del genere all’il 20 ottobre di trentanove anni fa, a Fuorigrotta, nella domenica dell’unica rete con la casacca partenopea di Pecci. Per l’Eraldo quello fu inoltre l’ultimo gol in Serie A. E se poi pensi che di fronte a quella squadra c’era Giuliano Giuliani, la malinconia sale ancora di più… La prima volta dell’Il primonel massimo campionato è datato 6 ottobre 1957, con il ‘Ciuccio’ che vinse 6-0. Per il club campano andò a segno anche Cesare Franchini da Villafranca di, quattro stagioni a ...