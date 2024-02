Ascolti tv | battaglia tra C' è posta per te e l' ultima puntata di Tali e Quali | chi ha vinto

LA VERTENZA. Vertice in Prefettura tra i rappresentanti del personale e la dirigenza. L’oggetto della contesa: il «taglio» della flessibilità.Giovedì 1° febbraio contro Doc - Nelle Tue Mani 3 Canale 5 ha schierato in prima serata ancora una volta Terra Amara con un triplo appuntamento: ecco chi ha vinto ...Su Rai 1 arriva Mameli - Il ragazzo che sognò l'Italia: dall'uscita al cast, passando per le anticipazioni, tutto quello che c'è da sapere.