Ascoli | arriva il Südtirol Picchio | obiettivo sorpasso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024). La vittoria di Como (0-2), per certi versi inattesa, ha messo sul piatto un’occasione imperdibile per la banda di Castori. Nel match odierno contro il(avvio alle 16.15) i bianconeri avranno la chance di riuscire a mettere finalmente i piedi fuori dalla melma. Per farlo però sarà necessario ottenere la vittoria davanti al pubblico di casa. E in quel caso potrebbe essere festa al triplice fischio finale. Sugli spalti ci si attende qualche presenza in più rispetto al solito dopo che ad inizio settimana il club di corso Vittorio Emanuele ha deciso di abbassare i prezzi dei biglietti per la curva nord proprio per favorire un afflusso maggiore. La tifoseria delha capito bene il momento nevralgico della corsa per la salvezza e, oltre ad invitare tutti ad andare ...