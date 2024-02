Arsenal-Liverpool | Premier League | probabili formazioni | pronostici

(Di domenica 4 febbraio 2024)è una partita della ventitreesima giornata die si gioca domenica alle 17:30: diretta tv,. La sfida che suscita maggiore interesse, in questo fine settimana, è senz’altro lo scontro al vertice tra, due delle principali candidate al titolo insieme al Manchester City. Non possiamo definirla decisiva, essendo solo a febbraio, ma di certo un’eventuale vittoria dei Reds manderebbe in fuga gli uomini di Jurgen Klopp. E soprattutto farebbe scivolare a -7 i Gunners, attualmente terzi in classifica. Gakpo e Klopp – IlVeggente.it (Lapresse)Mikel Arteta vuole la rivincita del match di FA Cup, andato in scena lo scorso 7 gennaio, sempre all’Emirates Stadium e ...

