Arsenal-Liverpool domenica 04 febbraio 2024 ore 17 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

In Inghilterra s’infiamma la corsa al titolo ed è vigilia per uno degli incontri più attesi della stagione in Premier League , Arsenal-Liverpool , che ... (digital-news)

In Inghilterra, Arteta , è sempre stato visto come l’erede di Guardiola . Il Telegraph scrive: “ Arteta , come Guardiola , aveva studiato al Barcellona. ... (ilnapolista)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria ...Giornata 23 di Premier League: in attesa del big match delle 17:30 tra Arsenal e Liverpool, in campo altre 6 squadre per 3 sfide di livello. Alle 15 il Chelsea.Diretta Arsenal Liverpool streaming video e tv, quote e risultato live del match valido per la 23^ giornata della Premier League inglese (4 febbraio 2024) ...