Arriva Popeyes | sbarca in Italia la guerra del pollo fritto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 4 febbraio 2024) Roma, 4 febbraio 2024 – Mentre glini sono alle prese con l’onda lunga delle diete post natalizie, l’si appresta a divenire il terreno di battaglia dellatra le catene americane del, nuova versione dell’American way of life. Sta infatti per approdare nel nostro paese, una delle maggiori catene di ristoranti specializzati nelveloce. Nato ad Arabi, sobborgo di New Orleans, in Louisiana, nel 1972, dopo una storia complicata di cadute e ripartenze si è allargato in tutto il mondo e oggi conta oltre 4.300 ristoranti. Negli Stati Unitiha scalzato l’anno scorso nella classifica delle catene delil suo avversario di sempre, KFC, ...